В Киевской городской государственной администрации будет добиваться через суд остановки работы тех торгово-развлекательных заведений, владельцы которых не устранят нарушения пожарной безопасности. Недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности выявлены в каждом ТРЦ Киева.

Об этом рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, за время действия моратория на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности участились случаи пожаров, в том числе в ресторанах и торгово-развлекательных центрах.

"Наша задача – добиться от владельцев полного устранения этих нарушений. В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром, информация будет передаваться правоохранительным органам. Тогда через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного устранения проблем", – заявил начальник управления.

Он добавил, что городские власти уже согласовал свои действия с Главным управлением ГосЧС в Киеве.

Роман Ткачук напомнил, что с 2017 года община столицы финансирует оснащение Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

"В прошлом году выделено 6 млн грн на материально-техническое оснащение пожарно-спасательного подразделения, в этом году выделено уже более 20 млн грн", – добавил он.

Ранее Киевский городской голова поручил обследовать все торгово-развлекательные комплексы на соответствие нормам пожарной безопасности.

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