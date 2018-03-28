Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко задекларировал 607 787 гривен доходов за 2017 год. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные Е-реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Весь доход Кириленко составила заработная плата, а доходы жены в прошлом году составили 326 534 гривны.

Кроме того, вице-премьер задекларировал $1200, а жена $20250 и 4 600 евро наличных средств. Он также потратил 17 950 гривен на страхование и выплатил 77 275 гривен по кредиту.

Его жена в прошлом году взяла кредит на сумму 45 358 гривен.

В остальном данные декларации не отличаются от поданных за 2016 год.

На жену Кириленко задекларировано авторское право на учебное пособие "Философия: наука и культура", учебник для студентов вузов "Культура и наука", научное произведение (докторская диссертация) "Теоретические и методологические основы формирования инновационной культуры будущих культурологов в вузах" и научное произведение (монография) "Теоретические и методологические основы формирования инновационной культуры будущих культурологов в вузах".

В собственности вице-премьера есть 2 квартиры в Киеве площадью 53,2 кв.м (совместно с семьей) и 154,8 кв.м.

В собственности жены Кириленко есть паркоместо площадью 16,6 кв.м, 5 земельных участков в Иванковичах Васильковского района Киевской области общей площадью 0,78 га и жилой дом площадью 86,2 кв.м

Также в декларации указан объект незавершенного строительства (жилой дом) в Иванковичах площадью 900 кв.м, который находится в собственности жены.

Еще в 2016 году журналисты "Слідство інфо" писали о "дворце" Кириленко, который еще тогда был почти достроен.

Как сообщала "Страна", вице-премьер Розенко показал в Е-декларации 615 280 гривен доходов.

Напомним также, что ранее Кириленко задекларировал права жены на учебники по философии и культуре.