В минувшем феврале в Украине потребили бензина и дизельного топлива на 4% меньше, чем в феврале 2017 года. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Промышленное потребление ГП в феврале увеличилось на 13% - до 217,6 тыс тонн. Промпотребление бензина показало снижение (-4,2%) и составило 36,9 тыс тонн.

Розничная реализация ГП через АЗС в феврале снизилась на 21,6% (на 18 тыс тонн) - до 65,4 тыс тонн, продажа бензина сократились на 22% - до 78,6 тыс тонн.

В целом потребление бензина в Украине за отчетный месяц сократилось на 17% - до 115,5 тыс тонн, а потребление ГП выросло на 2,6% - до 283 тыс тонн.

Как сообщалось, суммарное потребление топлива в Украине в 2017 году составил 6970000 тонн, что на 189 тыс тонн (2,78%) больше показателя 2016 года.

Ранее "Страна" писала о том, что за два месяца нового года Украина увеличила ввоз нефтепродуктов более чем в 2 раза.

Также мы сообщали, что Кабмин изменил требования к информации на стеле АЗС.