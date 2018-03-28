Неспособность Украины отменить е-декларирование для антикоррупционеров противоречит европейскому вектору страны. Об этом заявил еврокомиссар Йоханнес Хан, сообщается в Facebook представительства ЕС в Украине.

Заявление сделано в связи с тем, что 1 апреля истекает срок подачи электронных деклараций в том числе и общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции, который требовали отменить в ЕС.

"Украинская власть не выполнила своих обязательств. Отказ от отмены этой нормы, распространяющейся на гражданских активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским устремлениям Украины", - отметил Хан.

"Эта норма также противоречит настойчивым рекомендациям, предоставленным Украине международными партнерами, включая Венецианскую комиссию, ОБСЕ/БДИПЧ и Евросоюз (в том числе в контексте мониторинга выполнения Украиной обязательств по визовой либерализации)", - добавил Хан.

"Это играет на руку тем, кто хочет уничтожить усилия Украины по эффективной борьбе с коррупцией", - считает он.

Еврокомиссар также напомнил, что действия Украины противоречат Соглашению об ассоциации.

"Отношения ЕС с Украиной базируются на общих ценностях. Обе стороны согласились, что уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам являются основными элементами Соглашения об ассоциации", - заявил Хан.

"За последние годы Украина достигла значительного прогресса. Важно не подорвать достигнутый прогресс. Верховная рада Украины должна вернуться к проблеме и как можно скорее отменить обязательства по е-декларированию для активистов гражданского общества, ограничив эти обязательства только государственными должностными лицами. ЕС готов оказать дальнейшую поддержку и консультации", - подытожил Йоханнес Хан.

Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

Как сообщала "Страна", ранее Рада не захотела отменять Е-декларирование для антикоррупционеров несмотря на требования Запада.

При этом Порошенко призывал Раду побыстрее создать Антикоррупционный суд и отменить е-декларирование активистов.