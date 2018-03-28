В сети появились новые кадры падения знаменосца президента Петра Порошенко во время празднования годовщины Нацгвардии.

Видео: youtube.com

Украинцы в этом увидели плохой знак. "Петя, это плохой знак" - пишет Евгений Науменко в Facebook.

Видео: facebook.com

"На инаугурации упал солдат и выпустил из рук оружие. Перед Иловайском в церкви упала в обморок ребенок, теперь снова упал в обморок солдат и выпустил из рук флаг. Что-то не хочется шутить...", - сообщает Рустам Исаков.

Фото: facebook.com/rustam.oldboy

Ранее "Страна" сообщала о том, что как знаменосец Порошенко во время годовщины Нацгвардии в обморок упал.

Также мы писали, что знаменосец Порошенко потерял сознание в прямом эфире. Видео.