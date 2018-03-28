"Петя, это знак..." В сети появилось новое видео падения знаменосца Порошенко
В сети появились новые кадры падения знаменосца президента Петра Порошенко во время празднования годовщины Нацгвардии.
Видео: youtube.com
Украинцы в этом увидели плохой знак. "Петя, это плохой знак" - пишет Евгений Науменко в Facebook.
Видео: facebook.com
"На инаугурации упал солдат и выпустил из рук оружие. Перед Иловайском в церкви упала в обморок ребенок, теперь снова упал в обморок солдат и выпустил из рук флаг. Что-то не хочется шутить...", - сообщает Рустам Исаков.
Фото: facebook.com/rustam.oldboy
Ранее "Страна" сообщала о том, что как знаменосец Порошенко во время годовщины Нацгвардии в обморок упал.
Также мы писали, что знаменосец Порошенко потерял сознание в прямом эфире. Видео.
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