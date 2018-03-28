Первая леди США Мелания Трамп через своего представителя сделала заявление о секс-скандале с участием ее мужа - президента страны Дональда Трампа.

Хозяйка Белого дома отметила, что совместно с главой государства воспитывает сына, который не должен пострадать от резонансных слухов. В связи с этим Меланья Трамп попросила прессу не использовать имя ее 12-летнего сына в любой публикации, поскольку ребенок может получить психологическую травму.

Представитель Мелании Трамп в Белом доме Стефани Гришэм опубликовала соответствующее заявление в своем микроблоге в Twitter.

"Я знаю, что средства массовой информации спекулируют, используя сплетни, но хотела бы напомнить всем этим людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях", - написала Стефани Гришэм.

Стоит отметить, что обращение Мелании Трамп было опубликовано после того, как порноактриса Стефани Клиффорд рассказала детали интимных отношений с президентом США.

Напомним, порноактриса заявляла, что ее отношения с Трампом начались в 2006 году во время турнира по гольфу на озере Тахо, через год после свадьбы с Меланией.

Ранее мы писалаи, что американская порнозвезда Сторми Дэниэлс, чье настоящее имя Стефани Клиффорд, подала в суд на президента США, заявив, что ее пытаются заставить замолчать о связи с Дональдом Трампом.