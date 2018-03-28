В истории с изменением времени матча 25 тура чемпионата Украины по футболу между ФК - Мариуполь и киевским Динамо появились любопытные подробности.

Напомним, что начало матча было запланировано на 14.00, в воскресенье 1 апреля, однако дирекция УПЛ перенесла его на три часа, и назначила новое время - 17.00.

Как передает портал Футбол 24, со ссылкой на собственные источники, перенос времени матча произошел ради посещения мариупольского стадиона президентом Украины Петром Порошенко.

Кстати, Динамо проинформировало своих фанатов, что для них будет выделен отдельный сектор на стадионе. Стоимость билета в этот сектор для фанатов Динамо - 40 грн, а приобрести их можно будет в день матча в гостевой кассе.

Также клуб объяснил болельщикам правила при въезде в Мариуполь.

"При въезде в город Мариуполь будет проводиться проверка наличия документов, удостоверяющих личность. Граждане без документов не смогут въехать в город", - рассказали в пресс-службе.





