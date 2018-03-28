Новоизбранный глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул, которого называют "человеком Порошенко, заявил, что не знаком с президентом и никогда лично с ним не общался.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, соответствуют ли действительности слухи о том, что он близкий к президенту человек и на посту главы НАПК может выполнять "заказ" Администрации главы государства, передает "Украинская правда".

"Что такое человек, близкий к Администрации президента?", - спросил в свою очередь Мангул.

На уточняющий вопрос, встречался ли он с Порошенко, руководитель Нацагентства ответил: "Лично с Петром Порошенко я не знаком и не общался. Единственные встречи были, когда я работал в Министерстве экономики и господин Порошенко был министром и были совместные мероприятия... А потом уже были несколько совместных совещаний, которые он проводил как президент, а я был как глава райгосадминистрации".

"Поэтому может я вас разочарую. Не знаком лично с президентом Украины", - добавил Мангул.

Также он отметил, что никогда не работал с первым заместителем руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента Алексей Горащенковим, о связи которого с экс-главой НАПК Наталья Корчак сообщала ранее экс-сотрудница агентства Анна Соломатина.

Напомним, 28 марта, как накануне и предсказывала "Страна", главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на 2 года избран член НАПК Александр Мангул. Стоит отметить, что в последние годы он был главой Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области. В НАПК Мангул был назначен Кабмином в феврале 2018 года.