Владелицу кафе в Черкассах оштрафовали на 16 тыс гривен за песню Скрябина
Хозсуд Черкасской области принял решение о взыскании с физического лица-предпринимателя 16 тыс. гривен за использование без разрешения песни "Кольорова" Кузьмы Скрябина.
Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.
Иск подала "Организация коллективного управления авторскими и смежными правами" в интересах ООО "Мун Рекордс".
Суд установил, что 25 марта 2016 года в помещении одного из кафе в Черкассах свободно распространялись (публично выполнялись) музыкальные произведения с помощью имеющейся в учреждении бытовой аудио техники, среди которых было и музыкальное произведение под названием "Кольорова" группы Скрябин.
Решением суда от 27 февраля 2018 года исковые требования удовлетворены полностью.
Певец Андрей Кузьменко (Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.
Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе вандалы обрисовали нецензурными надписями стену памяти Скрябина.
Также в Киеве может появиться сквер имени Скрябина.