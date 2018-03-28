Хозсуд Черкасской области принял решение о взыскании с физического лица-предпринимателя 16 тыс. гривен за использование без разрешения песни "Кольорова" Кузьмы Скрябина.

Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Иск подала "Организация коллективного управления авторскими и смежными правами" в интересах ООО "Мун Рекордс".

Суд установил, что 25 марта 2016 года в помещении одного из кафе в Черкассах свободно распространялись (публично выполнялись) музыкальные произведения с помощью имеющейся в учреждении бытовой аудио техники, среди которых было и музыкальное произведение под названием "Кольорова" группы Скрябин.

Решением суда от 27 февраля 2018 года исковые требования удовлетворены полностью.

Певец Андрей Кузьменко (Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе вандалы обрисовали нецензурными надписями стену памяти Скрябина.

Также в Киеве может появиться сквер имени Скрябина.