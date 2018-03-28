Обидчик киевского Динамо в Лиге Европы, римский Лацио стал жертвой кибермошенников, которые смогли облегчить кассу клуба на кругленькую сумму в два миллиона евро.

Об этом сообщает итальянский портал Il Tempo.

Римский клуб на ровном месте потерял огромные деньги, которые должен был перевести Фейенорду за трансфер Стефана де Врея в качестве заключительного транша.

Лацио получил электронное письмо с просьбой оформить заключительный платеж и перевел деньги на банковский счет, который был указан в письме. Однако, письмо оказалось фальшивкой, хоть и содержало и эмблему голландского клуба и персональные данные одного из сотрудников клуба.

Скандал разгорелся после того, как Фейенорд заявил, что не получал никаких денег. Позже выяснилось, что деньги попали в один из голландских банков, и полиция уже ведет расследование.

Особую пикантность ситуации придает то, что Стефан де Врей после окончания сезона покинет Лацио. Он отыграл за "орлов" три года и его трансфер обошелся римлянам в общей сложности в 7,5 миллионов евро. Как видим, 5,5 миллионов были выплачены нормально, а вот с последним траншем возникли проблемы.

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