Советский и российский актер театра и кино, автор песен и певец Олег Анофриев скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на телеведущего Александра Олешко.

По его словам, Олег Анофриев скончался после продолжительной болезни. О смерти актера сообщила его внучка.

Фото: kp.ru

Всего Анофриев сыграл в кино более 60 ролей. Он снимался в фильмах "Простая история" (1960), "Алые паруса" (1961), "Коллеги" (1962), "Сказка о потерянном времени" (1964), "Северный вариант" (1974), "Первый рейс" (1976), "Кот в мешке" (1978), "Там, на неведомых дорожках" (1982), "Тайна виллы "Грета" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов"(1989) и других. Одна из последних по времени работ — небольшая роль в драме "Опять надо жить" (1999).

Ранее мы писали, что 12 марта в Москве скончался знаменитый советский актер Олег Табаков. Он умер в возрасте 82 лет.

Также сообщалось, что 16 марта в Москве умер от инфаркта известный советский и украинский режиссер, актер и сценарист Александр Павловский. Он стал известен благодаря фильмам "В ритме танго", "Земский доктор", "Зеленый фургон". Также он был автором выпусков для детского юмористического киножурнала "Ералаш".