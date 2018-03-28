Предоставляемые Украине от США вооружения и другие средства не могут быть использованы в интересах полка "Азов". Соответствующий запрет внесли в принятый Конгрессом США закон о выделении Украине военной помощи на $621 млн, передает The Hill.

"Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие скандальному ультранационалистическому военному отряду в Украине, который открыто принимает неонацистов в свои ряды", - указано в опубликованном сообщении.

По данным издания, в течение последних трех лет Конгресс пытался внести этот запрет против Азова в закон о помощи Украине, но каждый год эта норма удалялась из законопроекта накануне голосования.

"Однако нынешний законопроект о финансировании предусматривает, что "никакие средства, предоставленные этим документом, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучение или другой помощи батальону Азов", - говорится в статье.

При этом американское издание называет формирование батальоном Азов, хотя оно уже переформатировалось в полк Нацгвардии "Азов" и входит в состав воинской части 3057 НГУ.

"Азов" и его политическое крыло - партию "Национальный корпус" СМИ неоднократно обвиняли в приверженности ультраправым националистическим идеям.

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Напомним, что в НАТО рассказали о своей стратегии по "Джавелинам" в Украине.