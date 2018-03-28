В пятницу в Киеве начнется масштабное отключение воды
В связи с проведением ремонтных работ на насосной водопроводной станции в нескольких районах столицы будет отключено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
В пятницу, 30 марта, с 10:00 до 7:00 субботы, 31 марта, из общей схемы водоснабжения будет отключена насосная водопроводная станция "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры Д = 800 мм.
"При проведении подготовительных работ по реконструкции энергохозяйства насосной водопроводной станции "Крутогорная" по замене существующего оборудования на современные электродвигатели, было обследовано оборудование станции и выявлено, что четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии, а это делает невозможным завершение указанных работ, проводимых за счет Всемирного банка", - говорится в сообщении коммунального предприятия.
В связи с ремонтными работами на станции водоснабжение будет частично ограничено в следующих районах.
Голосеевский район
- район Голосеево — Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;
- район проспект Науки — Стратегическое шоссе и смежных улицах.
Святошинский район
- Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.
Соломенский район
- жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;
- жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;
- жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) — полностью;
- группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) — полностью.
Ограничения водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:
Голосеевский район
- жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 — полностью;
- многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;
- район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки.
Святошинский район
- жилой массив Никольская Борщаговка — полностью;
- жилой массив Южная Борщаговка — полностью;
- жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;
- район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.
Соломенский район
- район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.
Шевченковский район
- жилой массив Нивки — полностью.
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