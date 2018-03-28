Сегодня, 28 марта, в Борисполе на центральной площади у горсовета официально подняли красно-черный флаг. Об этом сообщает УНН.

С сегодняшнего дня знамя будет развеваться рядом с флагами Украины, ЕС и Борисполя и Киевской области.

Фото: unn.com.ua

"Сегодня в 12:00 мы все-таки решили поднять этот флаг. Не делая из этого огромное событие, потому что люди не понимают значимость этого флага. Потому что это флаг тех людей, которые воевали за независимость. Это не флаг правого сектора, как люди рассказывают. Правый сектор взял его прямо у воинов УПА и вообще этот флаг был и у казаков. То есть это эпоха казачества, сечевых стрельцов, УПА, это все наши герои, наши деды-прадеды, которые хотели, чтобы Украина была независимой. Они тоже воевали за нее и на войне использовали красно-черный флаг. Это символ независимости", - рассказал секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок.

Решение о постоянном размещении рядом с государственным флагом в городе красно-черного флага УПА ранее приняла местная власть.

На всех других бюджетных учреждениях данный флаг будут вывешивать только в праздничные и памятные дни рядом с государственным.

Как сообщала "Страна", депутаты Хмельницкой области разрешили на праздники поднимать красно-черный флаг.

Напомним также, что в Черкасской области на праздники будут также поднимать флаги ОУН и Холодноярской республики.