Супругов-пенсионеров, которых нашли мертвыми в одном из частных домов Ирпеня Киевской области, пытали и убили из-за $3500. Подозреваемыми оказались родственники их соседки.

Об этом во время брифинга рассказали прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов и начальник областной полиции Дмитрий Ценова, передает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Мотивом убийства стало то, что потерпевшая женщина сдавала в аренду квартиры и постоянно имела средства. Так, бабушка одного из подозреваемых сообщила, что у нее соседи состоятельные пенсионеры, а вот ее внуки вынуждены работать на заработках в Польше" - сообщил прокурор Киевской области.

Ценов отметил, что правоохранители, просмотрев видео с камер наблюдения, установили двух человек, причастных к убийству пожилых супругов.

Ими оказались супружеская пара - 47-летняя женщина и 52-летний мужчина. Узнав информацию от бабушки, что у пострадавших есть средства, злоумышленники вылетели из Польши и пришли грабить последних.

После пыток и убийства пенсионеров, злоумышленники вынесли из дома $3,500. Муж забрал $2000 и вернулся в Польшу, а его жена отдала за долги $1000, а остальные - оставила себе.

В настоящее время под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области задержанной женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.п. 1,6,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Другому злоумышленнику заочно сообщено о подозрении и направлено ходатайство в суд о приводом и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также подготовлено международное правовое поручение в Польшу с целью экстрадиции подозреваемого.

Ранее в одном из частных домов в пгт. Ирпень обнаружили тела 81-летнего пенсионера и 79-летней его жены с признаками насильственной смерти.

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