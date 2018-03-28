В УЕФА присудили техническое поражение юношеской сборной Украины U-17 в поединке со сверстниками из Сербии, что автоматически оставило нашу команду за бортом финальной стадии Евро-2018.

Такое наказание было применено УЕФА из-за выхода на поле в матче с сербами Николая Яроша и Романа Бодни, которые в предыдущих двух встречах квалификации, со сборными Ирландии и Испании, получили желтые карточки. Как итог, сборной Украины U-17 было засчитано техническое поражение (0:3), Николай Ярош и Роман Бодня были дисквалифицирован на один матч, а ФФУ оштрафовали на 2 000 евро.

Эту ситуацию прокомментировал председатель Комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич.

"Трудно что-либо говорить... Футболисты сборной отдают все силы на поле, добывают такие необходимые очки и право на выход в финальную стадию Евро-2018, но теряют его из-за халатности менеджмента команды.

Банальная невнимательность или откровенно недобросовестное отношение к своим обязанностям перечеркнули огромные усилия, которые были приложены для достижения такого желаемого результата. Особенно обидно перед болельщиками, которые искренне верили в успех и поддерживали нашу сборную.

К сожалению, мы уже не можем ничего изменить, но виновные должны быть наказаны! На ближайшем заседании комитета национальных сборных мы тщательно изучим все обстоятельства и детали этой печальной истории и примем соответствующие административные и кадровые решения.

К счастью, итоги выступления в элит-раунде Евро-2018 и выход в финальную стадию юношеской сборной Украины U-19 позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее. Я искренне поздравляю болельщиков, футболистов и тренерский штаб команды с победой над командой Румынии и выходом в финальный этап Евро-2018", - рассказал Мирон Маркевич.