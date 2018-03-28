Синоптики обещают, что тепло в Украину придет резко и еще до Пасхи, которую в этом году отмечают 8 апреля. По данным УНИАН, в пасхальные праздники температура воздуха может подняться до 22 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

Тепло будет уже на Страстной неделе – отступят даже ночные заморозки. Во время длинных пасхальных выходных дневная температура в стране будет колебаться от +13° до +22°.

В субботу, 7 апреля, по всей Украине ожидается погода без осадков. Ночью температура +1°…+8°, днем - от +13° до +17°, а в западных областях ожидается до 19 градусов тепла.

На Пасху, 8 апреля, в стране будет сухо. Днем по Украине температура +14°…+18°, а жителям западных областей обещают летние +20°…+22°.

9 апреля погода практически не изменится. Ночью по Украине +5°…+8°, днем – от +15°…+22°, осадков также не ожидается.

Фото: УНИАН

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик опубликовала фото циклона, чьи фронты несут в Украину похолодание и дожди.

Также мы сообщали, что синоптики зафиксировали в Киеве метеорологическую весну.