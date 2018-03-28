Власти Кемерова предложили жителям самостоятельно выбрать, что должно появиться на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", где по официальным данным погибли 64 человека. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"После сноса сгоревшего торгового центра, это место должно стать памятным. С первого дня ко мне во время всех встреч обращаются люди с просьбой увековечить память погибших, предлагают построить часовню, создать сквер, установить памятник", - заявил глава города Илья Середюк.

Сообщается, что в ближайшее время будет организовано общественное обсуждение предложений.

Как сообщала "Страна", управляющую торгового центра арестовали на два месяца.

Напомним также, что Специалисты МЧС рассказали, откуда и как начался пожар "Зимней вишни" в Кемерово.