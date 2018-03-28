Жители неподконтрольного Донецка рассказали, что цены на продукты в городе в последнее время заметно выросли. Особенно подорожали овощи (на 20-50%), молочная продукция (+10-15%) и яйца (+30%).

Больше всего по наблюдениям дончан поднялись цены на овощи. "Картофель вырос в цене почти наполовину. Так, самая дешевака картошка в супермаркете стоила 18 рубле за кг (8,3 грн.), то сейчас уже 28-30 рублей. (13,8 грн.). А качество картофеля очень низкое", - рассказал "Стране" дончанин.

Опрошенные нашим изданием горожане рассказали о подскочившей в цене моркови (+50%), капусте (+40%) и свекле (+35%).

Одна из жительниц также рассказала журналисту "Радио Свобода", что подорожали молочные продукты. Так, если раньше сметана стоила 64 руб. (примерно 29,44 грн), то теперь - 73 руб. (примерно 33,58 грн). Кроме того, подорожали сыр (+10-15 рублей) и курятина (+5-10 рублей).

По словам дончанки, повысились цены на мясо и яйца. Она уточнила, что яйца подорожали с 40 руб. (примерно 18,4 грн) до 63 руб. (примерно 28,98 грн). К тому же, как рассказала жительница оккупированного города, подорожали капуста, морковь и лук.

Еще один респондент считает, что продукты подорожали незначительно. Так, яйца, по его словам, стоят уже 63-65 руб. (примерно 28,98 - 29,9 грн). Он считает, что такое подорожание связано с праздниками, например, с Пасхой.

В то же время, по данным "Страны", не поднимались цены на хлеб (10-17 рублей или 4,6 грн-7,8 грн), консервы и соки в тетраупаковке.

Ранее "Страна" сообщала, что в Донецке дешевле всего. Журналисты сравнили цены на новогодний стол в разделенном Донбассе и Крыму.

Также в "ДНР" запретили ввоз украинских продуктов.