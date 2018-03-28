Пострадавшего пенсионера в ДТП с участием автомобиля из кортежа президента Петра Порошенко перевели в общую палату спустя несколько недель, проведенных в реанимации. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сейчас 87-летний Василий Андреевич находится в травматологии больницы № 17.

Журналист "Страны" проведал больного. На момент нашего визита пациент спал. Вместе с ним в палате находилось еще два пациента.

Сын пострадавшего Павел также находился в больнице около отца.

Он отказался общаться с прессой и ни на один вопрос "Страны" так и не дал ответа.

Напомним, ранее сотрудник 17-й больницы, где находится пострадавший, рассказал про операцию пострадавшего, которая была проведена на ноге. В ближайшее время ожидается еще одна операция.

Как сообщала "Страна", в день оформления пенсионера в больницу у него диагностировали тяжелый перелом голени левой ноги. Врачи подозревали, что мужчина в придачу получил инфаркт.