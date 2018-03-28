Суд в российском Кемерово арестовал на два месяца управляющую ТРЦ "Зимняя вишня" Надежду Судденок.

Об этом пишет "Медуза".

Судденок намерена обжаловать решение об аресте. "Я не готова к такому", — сообщила она в зале суда.

Кроме Судденок, по делу о пожаре в "Зимней вишне" задержаны: технический директор торгового центра Георгий Соболев, Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ, а также охранник Сергей Антюшин.

Пожар произошел 25 марта. В результате, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, несколько десятков человек пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ).

Ранее "Страна" сообщала, что специалисты МЧС рассказали, откуда и как начался пожар "Зимней вишни" в Кемерово.

Также против украинского пранкера, рассказавшего о "сотнях трупов" в Кемерово, открыли уголовное дело.