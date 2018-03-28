В это воскресенье, 1 апреля, состоится пожалуй, самый ожидаемый и скандальный матч сезона в чемпионате Украины. Киевское Динамо сыграет на выезде с местным ФК Мариуполь.

Ранее киевляне проиграли апелляцию в международном суде в Лозанне, и заявили, что все-таки выполнят вердикт и поедут на игру в Мариуполь. Клуб даже выпустил правила для своих болельщиков, как вести себя во время выезда в приморский город.

Однако, дирекция УПЛ внесла небольшие коррективы в проведение матча. Как передает официальный сайт "бело-синих" в УПЛ изменили время начала матча 25-го тура чемпионата Украины, в котором Динамо сыграет на выезде с Мариуполем.

Изначально планировалось, что матч начнется в 14:00, однако время начала поединка было изменено на 17:00. Игра состоится в воскресенье, 1 апреля, на стадионе им. В. С. Бойко в Мариуполе.

Ранее "Страна" сообщала, что полузащитник Динамо Цыганков попал "на карандаш" скаутам Фиорентины и Сампдории.