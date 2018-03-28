Радикалы из организации "Братство" сегодня пришли с пикетом под офис телеканала ZIK в Киеве. Трансляцию митинга в Facebook ведет "Всемирное броварское телевидение".

Собравшиеся выкрикивают "Свободу Зику!" и "Руки прочь от Зика!". Как объясняют в громкоговорители сами пикетчики, по их данным, готовится продажа телеканала Виктору Медведчуку и участники акции намерены не допустить этого.

Также на месте присутствует лидер "Братства" Дмитрий Корчинский.

Как заявили "Стране" участники акции, там собрались "ветераны и патриоты", которые против продажи канала Виктору Медведчуку.

Пока акция проходит достаточно мирно и пассивно, но радикалы обещают перейти к более решительным действиям.

"Сейчас активисты "Братства" начали круглосуточное пикетирование с целью продемонстрировать готовность уничтожить канал в случае окончательного приобретения его Москвой. Рассматривается возможность блокады", - написал у себя на ФБ Дмитрий Корчинский.

Креативный продюсер телеканала Наталья Влащенко опровергла подготовку телеканала к продаже Виктору Медведчуку и заявила, что ZIK, в случае блокады, "будет бороться".

На ситуацию уже отреагировал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, акция против телеканала это дикость.

"Прямой речью на камеру эта публика перед телеканалом ZIK в Киеве в эти минуты рассуждает, что "шины несут", но главная идея - это "осада, а не поджоги". Но могут шины и загореться, так как "телеканал" Интер "тоже сам загорелся. И это очень печально". Это ни печально, а это позор! В центре Киева звучат прямые угрозы журналистам и идет неприкрытое давление на коллектив. И озвучивается ключевое требование - освободить от должности генерального продюсера "ватницу Наталью Влащенко". Ибо "надо делать шаги навстречу патриотам". Очевидное давление и препятствование журналистской деятельности! И полиция должна такую ​​публику привлекать к реальной и ощутимой ответственности", - говорит Сергей Томиленко.

По данным источников "Страны" на телевизионном рынке, в последний месяц представители главы МВД Арсена Авакова выходили на владельца ZIK Петра Дыминского с предложением продать канал в обмен на закрытые уголовных дел против Дыминского.

Однако стороны так и не смогли прийти к соглашению, чем, возможно, и объясняется нынешнее обострение вокруг телеканала.

Напомним, 21 марта телеканал ZIK официально заявил о готовящемся силовом захвате.

А 27 марта представители "Нацкорпуса" пришли в редакцию телеканала и заявили, что берут его под охрану.

Креативный продюссер канала Наталья Влащенко заявила, что редакция сама попросила националистов взять ее под охрану, последнюю неделю телеканал вообще никем не охранялся.

Напомним, что Нацгвардия отказалась охранять телеканал ZIK неделю назад. Спикер МВД Артем Шевченко заявил, что Национальная гвардия не обязана и не станет охранять телеканал ZIK, принадлежащий олигарху Петру Дыминскому, которого обвиняют в смертельном ДТП.