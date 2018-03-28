Как и предсказывала "Страна", новым руководителем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 28 марта вместо Натальи Корчак ожидаемо стал Александр Мангул.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мои полномочия истекают. Должность, которую я занимала, предусматривает двухлетний срок. Я надеюсь, что при новом главе НАПК будет сохранена на институциональная составляющая, которая была заложена за эти годы", — заявила Корчак в начале заседания НАПК.

После этого она поставила на голосование кандидатуру Мангула на пост руководителя НАПК. Ее поддержали 4 из 5 членов агентства.

"За два года мы заявили о себе, и сейчас большие надежды будут возложены на нового главу", — заявила Корчак.

В частности, с ее слов, речь идет о создании автоматизированной системы проверки деклараций.

Мангул с 2015 года до начала 2018 года возглавлял Мелитопольскую районную государственную администрацию Запорожской области. До этого работал заместителем директора Лисичанского стеклозавода "Пролетарий", в Министерстве экономики и Государственном комитете по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Национальное агентство по предотвращению коррупции является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

Ранее "Страна" сообщала, что новым главой НАПК станет Александр Мангул.

Также "Бремя славы переложу на чужие плечи". Глава НАПК заявила, что ее полномочия заканчиваются 28 марта.

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