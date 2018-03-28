Антитеррористическая операция (АТО) и Операция объединенных сил (ООС) на Донбассе будут проходить параллельно до указа президента Украины об отмене АТО. Об этом сообщает "112 Украина".

"Сейчас АТО будет идти параллельно с предстоящей Операцией объединенных сил. Решение об окончании Антитеррористической операции будет сразу же с момента подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа. Пока такого указа нет", – сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

Он также добавил, что на данный момент продолжается формирование отрядов Объединенных сил.

Как сообщала "Страна", командующий Объединенными силами пообещал журналистам работу, как в ведущих армиях мира.

Напомним также, что ранее глава Генштаба ВСУ договорился о сотрудничестве с командующим спецназом НАТО.