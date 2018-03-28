Правительство до 1 июня решило не поднимать цены на газ для населения.

Такое решение с трехдневной доработкой было принято на заседании правительства 28 марта, передают "Украинские новости".

Кабмин продлил на 2 месяца действие специальных обязательств Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.

Согласно пояснительной записке, сейчас продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета.

Поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость его продления.

Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.

Действие спецобязательств НАК "Нафтогаз Украины" истекало 1 апреля.

Напомним, в "Нафтогазе" рассказали, из чего состоит цена на газ для населения. Структура цены природного газа для потребителей Украины - 6,9579 грн за 1 куб. м состоит: 4,942 - 71% - газ; 1,160 - 16,6% - НДС; 0,514 - 7,3% - распределение; 0,219 - 3,1% - транспортировка; 0,124 - 1,7% наценка.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман не хочет поднимать цены на газ пока не решится вопрос с антикоррупционным судом и МВФ - СМИ.

Также премьер заявил, что цену на газ в Украине может быть снизят с 2020 года.