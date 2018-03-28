В Харькове задержали 46-летнюю няню, которая неоднократно избивала 14-летнюю девочку с ДЦП. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мама ребенка, заметив синяки и ссадины на теле ребенка, установила скрытую камеру, которая зафиксировала, как женщина бьет беззащитного ребенка.

В прокуратуре избиение девочки рассматривают как нанесение легких телесных повреждений, но не исключают переквалификацию дела на более тяжелую статью.

Известно, что няня присматривала за девочкой в течение года.

Как сообщала "Страна", няня расправилась с девочкой в Москве под воздействием синтетического наркотика.

Следователи сообщает, что, по данным экспертизы, девочка сначала была задушена. Таким образом, отмечает источник, ребенок "скорее всего, умер во сне, даже не поняв, что происходит".

Напомним также, что в Одесской области репетитором, которая избивала детей, занялась полиция.