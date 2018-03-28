Вчера, 27 марта, состоялись товарищеские матчи национальных сборных. Наша команда обыграла сборную Японии со счетом 2-1, а в Москве сборная России проиграла французам 1 - 3. К сожалению матч в "Лужниках" был омрачен расистскими выходками.

В адрес футболистов сборной Франции Поля Погба и Усмана Дембеле неоднократно звучали расистские уханья и оскорбительные выкрики, передает The News Tribune.

Международная организация Fare Network, занимающаяся борьбой с проявлениями дискриминации, направила в адрес ФИФА запрос с требованием расследовать этот инцидент в матче Россия - Франция.

"Там достаточно всего, чтобы ФИФА начала разбирательство", - заявила Пиара Поуэр, глава Fare Network.

В России, тем временем, уже начали расследование этого инцидента. Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин подтвердил начало разбирательства.

"В данный момент ведется расследование, все детали будут тщательно проверены. Как только будут итоговые результаты, мы о них обязательно сообщим. В случае выявления нарушений, будут предприняты соответствующие меры", - рассказал Смертин порталу Чемпионат.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что после поражения от Испании со счетом 6 - 1, Хорхе Сампаоли заявил, что Аргентине отвесили громкую пощечину.