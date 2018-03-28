Правительство Черногории приняло решение объявить персоной нон грата одного российского дипломата и отозвать согласие на назначение почетного консула России. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Черногории.

"Посольство Российской Федерации в Подгорице было проинформировано о 7-дневном сроке для того, чтобы дипломатический представитель покинул пределы Черногории", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, Черногория приняла такое решение в сотрудничестве с союзниками в соответствии с мерами, принятыми членами ЕС и НАТО относительно действий России и нападения с использованием химического вещества на территории Соединенного Королевства.

Как сообщала "Страна", ранее в Великобритании подсчитали, сколько российских дипломатов выслали за сутки из разных стран.

Напомним также, что Норвегия и Венгрия также вышлют по одному российскому дипломату из-за отравления Скрипаля.