Порошенко и дети. На встрече со школьниками президент внезапно заговорил о жуткой химатаке в Солсбери
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с детьми неожиданно рассказал о "масштабной химической атаке в Европе" со стороны России, а также последовавшей за этим высылкой российских дипломатов из стран Евросоюза.
Об этом он заявил сегодня в Киеве во время Всеукраинской акции "Дети объединяют Украину".
Во врем выступления президент заявил детям, что о них узнает не только вся страна, но и весь мир, так как мировое сообщество поддерживает Украину. И сразу неожиданно добавил: "Видите, когда в Европе впервые за много лет было применено Россией химическое оружие, было выслано огромное количество российских дипломатов".
Видео выступления Порошенко размещено на его официальной странице в Facebook.
Видео: facebook.com
Кстати, недавно на торжественном открытии детсада в Ровно Порошенко рассказал малышам о войне на Донбассе, децентрализации и безвизе с Катаром.
Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко выразил соболезнования в связи со смертельным пожаром в Кемерово.
Также знаменосец Порошенко потерял сознание в прямом эфире. Видео