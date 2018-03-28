Президент Украины Петр Порошенко на встрече с детьми неожиданно рассказал о "масштабной химической атаке в Европе" со стороны России, а также последовавшей за этим высылкой российских дипломатов из стран Евросоюза.

Об этом он заявил сегодня в Киеве во время Всеукраинской акции "Дети объединяют Украину".

Во врем выступления президент заявил детям, что о них узнает не только вся страна, но и весь мир, так как мировое сообщество поддерживает Украину. И сразу неожиданно добавил: "Видите, когда в Европе впервые за много лет было применено Россией химическое оружие, было выслано огромное количество российских дипломатов".

Видео выступления Порошенко размещено на его официальной странице в Facebook.

Видео: facebook.com

Кстати, недавно на торжественном открытии детсада в Ровно Порошенко рассказал малышам о войне на Донбассе, децентрализации и безвизе с Катаром.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко выразил соболезнования в связи со смертельным пожаром в Кемерово.

Также знаменосец Порошенко потерял сознание в прямом эфире. Видео