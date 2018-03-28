Кабмин отказался от назначения руководителя главы Госслужбы по вопросам ветеранов АТО. Результаты конкурса, в котором победил Валентин Манько, будут аннулированы.

Об этом "Стране" сообщил один из членов Кабмина.

"Госкомиссии не будет вообще. По настоянию одной из фракций, она будет преобразована в профильное министерство по вопросам ветеранов АТО", - сказал источник.

На уточняющий вопрос, есть ли шансы у Манько учавствовать в конкурсе на министра, собеседник ответил категорично: "Х@р там".

Ранее о том, что Госслужбу по вопросам ветеранов ликвидируют "Стране" заявлял глава Минсоцполитики Андрей Рева: "Если появится целое министерство, я думаю, Госслужбу по делам ветеранов могут ликвидировать. В ней не будет надобности".

Также министр подтвердил, что с назначением кандидатуры Манько могут быть проблемы: "Сейчас по Манько прошел только первый этап конкурса. Комиссия определила победителя. Теперь Секретариат Кабмина направит документы победителя для проведения спецпроверки. Там участвуют многие органы, включая НАПК, МВД. По результатам проверки кандидатура выносится на голосование в Кабмин, и Кабмин решает – назначать или нет".

Ранее "Страна" писала, что конкурс на должность главы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО, в котором победил Валентин Манько, перерос в большой скандал из-за личности победителя. В частности, на Манько в 2014-2015 годах поступали многочисленные жалобы по поводу грабежей и отжимов, которыми занималась в АТО его группа. В результате против него возбудили уголовные дела за разбой, а сам он был объявлен в розыск.

Также мы разбирались, кто и как продвигает Валентина Манько на главу Госслужбы по участникам АТО.