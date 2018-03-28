Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
27 марта в России умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников.
Об этом сообщает ТАСС.
"27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников", кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова", - сообщил Ижевский государственный технический университет.
Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. После окончания Ижевского механического института стал работать в отделе главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.
При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей.
Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова, его коллективом были разработаны пистолеты- пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".
Фото: tass.ru
Напомним, что в России приняли на вооружение армии новые модели автоматов Калашникова.
Как сообщала "Страна", концерн "Калашников" в России запускает серийное производство нового пистолета.