27 марта в России умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников.

Об этом сообщает ТАСС.

"27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников", кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова", - сообщил Ижевский государственный технический университет.

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. После окончания Ижевского механического института стал работать в отделе главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей.

Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова, его коллективом были разработаны пистолеты- пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".

Фото: tass.ru

Напомним, что в России приняли на вооружение армии новые модели автоматов Калашникова.

Как сообщала "Страна", концерн "Калашников" в России запускает серийное производство нового пистолета.