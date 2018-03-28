Власти Великобритании проверяют визы всех состоятельных россиян, выданные по программе привлечения инвесторов.

Об этом заявила британский премьер Тереза ​​Мэй, сообщает The Times.

По словам Мэй, в рамках программы 706 состоятельных россиян получили британские визы в период с 2008 по 2015 годы. Ранее заявители на визы для инвесторов должны были иметь минимум 1 млн фунтов стерлингов для инвестирования в экономику Великобритании, после 2014 года эта цифра была увеличена до 2 миллионов.

Мэй отметила, что МВД страны изучает, правильно ли использовалась процедура получения подобных виз, которая открыта для граждан всех стран, и существуют ли в ней лазейки, позволяющие въезжать в Британию иностранцам, "которые не могут попасть в страну иным образом".

До этого глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел призвал премьер-министра Великобритании начать изучение 706 виз, выданных россиянам, чтобы определить источник происхождения их денег.

Напомним, страны Запада приняли аргументы британцев, и уже 27 стран, включая Британию, выдворяют более 140 российских дипломатов-разведчиков из-за отравления экс-ГРУшника Сергея Скрипаля.

Ранее "Страна" сообщала, что в Великобритании подсчитали, сколько российских дипломатов выслали за сутки из разных стран.

Также Британия арестует российские активы "сомнительного происхождения" - министр обороны.