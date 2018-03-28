После победного матча против Японии, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию и рассказал о поединке, и о том, какие выводы сделает тренерский штаб нашей первой команды.

Об этом передает официальный сайт ФФУ.

- Александр Зинченко играет на разных позициях в своем клубе и в сборной. Довольны ли вы действиями?

- Мы общались с Александром несколько месяцев назад, когда "Шахтер" встречался с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Зинченко - это игрок с большим потенциалом, классный исполнитель. Так, он выполняет в "Сити" функции левого защитника, но в этой команде крайние защитники часто смещаются внутрь. Примерно на этой позиции мы его и использовали.

Зинченко может значительно вырасти в "Манчестер Сити", он находится сейчас в прекрасном периоде своей карьеры.

- Какие задачи вы ставили на этот сбор? Что удалось выполнить, а что - не удалось?

- Мы собрались перед игрой с Саудовской Аравией после того, как не виделись четыре месяца. Какие-то игровые связи уже были потеряны. Нам надо было что-то добавить в первой игре, и мы добавили - чуть прессинга, немного компактности в середине поля. После того поединка я был недоволен тем, как мы контролировали игру. В игре с Японией это уже получалось гораздо лучше.

Нам удалось значительно улучшить связи в середине поля. Но все же они не были на том уровне, который бы удовлетворил нас на сто процентов. Над этим надо работать. Но, к сожалению, тренер сборной не имеет для этого достаточно времени. Четыре месяца - это долгий период. Футболисты выступают за разные клубы, применяют разную тактику. Клубные тренеры предъявляют к ним разные требования.

Во встрече с Саудовской Аравией я был неприятно удивлен, что игроки не делали того, что нам удавалось в течение тех двух лет, что я работаю с командой. Но, повторюсь, уже намного лучше.

Надо еще научиться не пропускать голов после стандартных положений. Но для отработки этого тоже нужно время. Того времени, которое мы уделяли отработке этого компонента, недостаточно. Будем работать больше.

Да, трудно получать игроков после четырехмесячного перерыва и восстанавливать старые связи. Но это не снимает ответственности ни с команды, ни с меня как главного тренера. В целом контроль игры с нашей стороны был хороший, за исключением момента с пропущенным мячом и последних семи минут, когда Япония была близка к тому, чтобы сравнять счет.

- Какие еще спарринги возможны в этом году?

- Федерация футбола Украины ведет работу в этом направлении, со мной консультируются по поводу выбора соперников. Ведутся конкретные переговоры с двумя сборными, одна из которых - участник чемпионата мира.

- Руслан Ротань провел 100-й матч за сборную. У вас их больше. Как вы относитесь к этому достижению?

- Буду только рад, если Ротань перекроет мой показатель. Поздравляю Руслана с этим событием, он всего лишь третий в истории сборной, кому удалось достичь этого показателя. В раздевалке мы уже поздравили его с этим событием. Он отличный парень, настоящий профессионал.

- Игра с акцентом на контроле мяча, которую вы используете в сборной, импонирует. Но как быть, когда у соперника появится классная сборная, одна из топовых?

- Мы совсем не та команда, которая делает на этом акцент. Когда мы встречались с Хорватией, Турцией и Исландией, мы действовали примерно в одном стиле. Когда ты встречаешься с сильными соперниками, важно контролировать игру - не обязательно контролировать при этом мяч. Есть разные ситуации. Надо держать определенный баланс. Иногда нужен контроль мяча, а иногда надо отойти назад, занять правильные позиции, а затем уже переходить к другой фазе - отбору мяча и развитию уже своей атаки. Баланс очень важен, команда должна знать свои действия во всех фазах и работать в правильном направлении.

- Какими игроками вы довольны больше всего, а к которым у вас есть претензии?

- Не буду комментировать персональные действия игроков. Я доволен игрой команды в целом. Второй матч уже был лучше предыдущего в плане контроля мяча и контроля игры, как я уже говорил, кроме момента с пропущенным голом и последних минут, когда мы сами усложнили себе задачу. Хотя на протяжении почти всего поединка мы контролировали ход игры, создавали моменты, могли забить больше, чем два мяча.

- Как вы оцените действия соперника в сегодняшнем поединке?

- Считаю, что Япония продемонстрировала солидную, достойную игру. Японцы играют в более вертикальный футбол, они пытались создать нам сложности в середине поля, применяли прессинг. В последние семь минут они пошли вперед, пытаясь сравнять счет. Им удалось создать серьезное давление. Также соперник неплохо выполнял стандарты. Хочу пожелать Японии успеха на чемпионате мира.



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