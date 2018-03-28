В этом году Нацполиция объявил о наборе пилотов в подразделение воздушной поддержки. Первые вертолеты правоохранители планируют получить в начале 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Геликоптеры будут поддерживать наземные группы при проведении спецопераций. Об этом глава Нацполиции Сергей Князев сообщил 28 марта во время встречи с командующими авиации ВСУ, Нацгвардии и ГосЧС.

"Мы должны объявить конкурс на замещение вакантных должностей не позднее июля 2018", - сказал Князев.

В дальнейшем профессионально подготовленные пилоты-полицейские станут инструкторами для обучения вновь прибывших коллег. Экипажи этого подразделения будут работать по всей стране. В частности, в ежедневном режиме обслуживать подразделения патрульной полиции, конвойной полиции.

На западе, востоке и севере страны будут дислоцироваться по два экипажа. В Киеве постоянно будет находиться один-два экипажа.

В течение 2020 Нацполиция планирует получить 10 вертолетов модели Н145. Такие модели используют полицейские Чехии.

Напомним, что ранее глава МВД Арсен Аваков пообещал, что уже в этом году в небе Украины будет кружить вертолетная служба спасения.

Как сообщала "Страна", Аваков договорился с Францией о покупке 55 вертолетов для своей новой службы.