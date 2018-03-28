Дочь британского миллиардера Филиппа Грина, владельца Topshop 27-летняя Хлоя забеременела от модели Джереми Микса, бывшего члена одной из лос-анджелесских банд, известного как "самый красивый преступник Америки". Об этом сообщает US Magazine.

Ради наследницы бизнес-империи Микс бросил жену Мелиссу, которая ждала его, пока он сидел за решеткой, и от которой у него есть сын.

В прошлом году 34-летний красавчик подал на развод, но официально до сих пор находится в браке.

Джереми и Хлоя не скрывают своих отношений. Парочка путешествует по миру и постится романтические фото вместе.

Фото: instagram.com/jmeeksofficial

Напомним, мировая известность и модельные контракты пришли к Миксу случайно. Фото арестованного бандита распространили в Facebook правоохранители, и оно стало "вирусным", когда интернет-пользователи обратили внимание на красивую внешность Джереми. Когда он вышел на свободу, его жизнь коренным образом изменилось.

Как сообщала "Страна", преступник Джереми Микс стал лицом немецкого бренда Philipp Plein.

 

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