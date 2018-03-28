Квалификационная оценка судей Общественным советом добропорядочности является обязательным условием судебной реформы в Украине.

Об этом говорится в официальном комментарии посольства США в Twitter.

"Общественный совет добропорядочности играет решающую, предусмотренную законом роль в процессе отбора судей. Совместная работа Высшей квалификационной комиссии судей и совета является обязательным условием успешной судебной реформы", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Общественный совет добропорядочности был создан с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей при установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Общественный совет состоит из двадцати членов, избираемых сроком на два года.

Ранее "Страна" сообщала, что Общественный совет добропорядочности объявил, что больше не участвует в отборе судей.

В совете 25 марта заявили, что квалификационное тестирование судей Высшей квалификационной комиссией судей является фикцией и конвейером, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении реформы".

Также Порошенко назначил в Верховный суд двух судей, "отбракованных" советом добропорядочности.