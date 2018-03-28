Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун пообещала организовать правительственную "горячую линию", куда гражданам можно будет звонить, чтобы задать вопросы, связанные с медреформой. Об этом Ульяна Супрун заявила во время заседании правительства, пишет "Украинская правда".

"Готовим команду правительственной" горячей линии ", чтобы могли звонить на номер 1545", - сказала руководитель МОЗ.

При этом и.о. министра здравоохранения не уточнила, когда именно заработает "горячая линия".

Напомним, накануне Ульяна Супрун отменила в Украине вегето-сосудистую дистонию, обозвав ее большим советским мифом.

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун хочет отпустить больных туберкулезом, чтобы лечить их амбулаторно.

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