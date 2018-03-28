В Косовском районе Ивано-Франковской области женщина убила свою малолетнюю дочь, ударив по голове молотком. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

По заключению правоохранителей, женщина действовала умышленно. Она нанесла серию ударов по голове ребенку.

Девочка скончалась после множества телесных повреждений, у нее открытая черепно-мозговая травма и перелом костей свода черепа.

В ведомстве добавили, что злоумышленница, по ее словам, находится на психиатрическом учете и решила убить собственную дочь на почве психических расстройств.

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Женщина задержана, решается вопрос об объявлении ей подозрения в совершении преступления, предусмотренного п. 2. ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины, и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Троещине мужчина пытался задушить девушку в лифте, а потом разрыдался.

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