Женщина молотком убила малолетнюю дочь в Ивано-Франковской области
В Косовском районе Ивано-Франковской области женщина убила свою малолетнюю дочь, ударив по голове молотком. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
По заключению правоохранителей, женщина действовала умышленно. Она нанесла серию ударов по голове ребенку.
Девочка скончалась после множества телесных повреждений, у нее открытая черепно-мозговая травма и перелом костей свода черепа.
В ведомстве добавили, что злоумышленница, по ее словам, находится на психиатрическом учете и решила убить собственную дочь на почве психических расстройств.
Фото: if.npu.gov.ua
Фото: if.npu.gov.ua
Женщина задержана, решается вопрос об объявлении ей подозрения в совершении преступления, предусмотренного п. 2. ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины, и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
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