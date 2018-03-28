Против украинского пранкера, который распространял ложную информацию о числе жертв пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" российские правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Дело открыто по статье "Возбуждение ненависти или вражды".

Следствие располагает фактами, что Никита Кувиков, известный в сети как пранкер Евгений Вольнов, "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших".

Отмечается. что таким образом Кувиков "пытался дестабилизировать ситуацию".

Следствие планирует добиваться заочного ареста пранкера и объявления его в розыск.

Напомним, аудиозапись разговора пранкера с сотрудником кемеровского морга появилась на его канале в Youtube 25 марта. Молодой человек представился сотрудником МЧС и поинтересовался, есть ли в морге места для 300 погибших в результате пожара в "Зимней вишне".

Ранее "Страна" писала о том, что в России официально назвали окончательное число жертв пожара в Кемерово.