В международном аэропорту Тель-Авива два пассажирских самолета столкнулись на рулежных дорожках, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Инцидент произошел во время буксировки лайнера немецкой компании Germania, который и задел самолет израильского авиаперевозчика El Al.

Вылет последнего был отменен, пассажиры сняты с борта. Пострадавших не.

По кадрам с видео видно, что у обоих самолетов повреждено однокилевое оперение хвоста.

Как сообщала "Страна", ранее в аэропорту столицы Непала потерпел крушение самолет с 70 пассажирами.

Напомним также, что в Уэльсе разбился самолет королевских ВВС Red Arrows. На борту было два человека, они успели катапультироваться. Причины крушения устанавливаются. Известно, что самолет разбился в долине RAF, которая используется британскими ВВС для обучения пилотов.