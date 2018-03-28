Утром 28 марта были завершены переговоры о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Об этом на заседании правительства сообщила замминистра экономразвития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

По ее словам, соглашение о ЗСТ откроет новые возможности для украинского экспорта в Израиль, в первую очередь для производителей продовольствия, а также для украинского бизнеса вообще.

Министерство отметило, что был определен конкретный срок ратификаций, который позволит вступить соглашению о ЗСТ в силе.

По словам Микольской, Израиль - довольно закрытый рынок, поэтому так важно было провести переговоры. Она добавила, что соглашение о ЗСТ откроет рынок Израиля на 80% для промышленных производителей.

Для аграриев часть пошлин будет отменена сразу, часть - отменят или снизят постепенно.

Также договор о ЗСТ позволит открывать совместные предприятия, например, в сфере хай-тек.

В прошлом году украинский экспорт в Израиль составил $781,2 млн.

Напомним, что Украина пытается договориться с США об отмене пошлин на сталь.

Как сообщала "Страна", Польша нарастила ввоз своих товаров в Украину до рекордных $4 млрд.