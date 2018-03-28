Верховная Рада планирует расширить перечень объектов, куда нельзя будет приходить с оружием.

Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает "112 Украина".

Депутаты приняли закон, запрещающий проносить оружие в помещения госструктур, но перечень планируют расширить.

"На почте, на вокзалах, на серьезных стратегических объектах, которые и так охраняются, проходить туда с собственным оружием будет запрещено для того, чтобы не было устроено никаких террористических актов", - заявила Луценко.

Также она добавила, что в зданиях госструктур проводятся проверки со служебными собаками в поисках незаконно пронесенного оружия.

Напомним, что 22 марта в Верховной Раде впервые появились женщины-охранники. Они досматривают на входе депутатов и посетителей парламента женского пола.

Как сообщала "Страна", появилось видео, как нардеп Владимир Парасюк отказался выложить оружие при входе в Раду и устроил потасовку.