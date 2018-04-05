Православные отмечают Чистый четверг в 2018 году 5 апреля. Это последний четверг накануне Пасхи, которая в этом году отмечается 8 апреля. Вся предшествующая этому празднику неделя называется Страстной.

Главное значение Чистого четверга в том, что нужно духовно очиститься, то есть исповедаться и причаститься.

В этот день христиане вспоминают Тайную вечерю. Собравшись вместе со своими апостолами, Иисус Христос омыл им ноги и разделил с ними хлеб и вино, а также установил таинство Евхаристии, которое заключается в освящении хлеба и вина и их употреблении.

Кроме того, в этот день Иисус сообщил апостолам, что один из них предаст его, а вечером молился в Гефсиманском саду, после чего был арестован.

Что нужно и чего нельзя делать

Церковь считает, что в этот день вода в реках и озерах становится святой. Поэтому на рассвете рекомендуется искупаться в реке или озере. Считается, что таким образом человек смывает с себя грехи.

Те, кто не может или не хочет из-за погоды купаться в холодной воде, должны поутру помыться хотя бы у себя в душе. По некоторым поверьям, нужно умываться с серебра, то есть из серебряной посуды, хотя бы ложки - это принесет здоровье и очистит от грехов.

Также в этот день необходимо сделать генеральную уборку в доме. Больше до наступления Пасхи убирать жилье нельзя. Считается, что грязную воду после уборки не стоит выливать в пределах дома и двора - лучше выплеснуть ее на улице, где ничего не растет, например, на дорогу или в камни.

Также этот день обычно посвящают подготовке к празднованию Пасхи. Традиционно именно в Чистый четверг пекут паски и куличи, а также красят яйца на Пасху, поскольку следующие дни - пятница и суббота - должны пройти в молитвах.

Чистый четверг - это день Великого поста, послаблений в питании в этот день нет. Разрешается только сухоядение - можно есть хлеб, а также сырые овощи и фрукты, мед, сухофрукты. Употреблять рыбу и икру, а тем более мясные и молочные продукты, строго запрещается.

По приметам, в этот день нельзя отдавать что-либо из дома - одалживать деньги, вещи, утварь или что-либо еще. Считается, что так вы можете отдать из своего дома достаток и благополучие.

Если в день Пасхи девушка отдаст нищим полотенце, которым вытиралась в Чистый четверг, крашеные яйца и кулич, то вскоре встретит своего суженого и выйдет замуж.

Считается, что не только вода, но и соль обретает чудесные свойства в Чистый четверг. Обычную соль заворачивали в тряпочку и прокаливали в печи, потом толкли и просеивали. "Четверговой солью" люди лечились сами и лечили скот.

Есть примета, что если в Чистый четверг трижды пересчитать все свои деньги, то на протяжении всего года их будет более чем достаточно. Чтобы примета сбылась, подсчет нужно сделать утром, в полдень, и ближе к ночи, причем делать это следует тайно, чтобы не видели даже домочадцы.

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