Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт назвала Россию "чудовищем из морских глубин", у которого "множество щупалец".

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы не можем сказать, что в результате наших усилий выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах", - ответили в ведомстве на вопрос, будут ли американские выборы в безопасности после высылки российских дипломатов.

Когда журналист переспросил про "руки и щупальца", представитель Госдепа повторила эти слова и добавила, имея в виду Россию: "Это чудовище из морских глубин".

В российском посольстве в Вашингтоне эти заявления сравнили с нацистской пропагандой 1930-х годов.



В Twitter российского посольства в США появился коллаж из слов Науэрт и антибольшевистского плаката времен нацистской Германии. На плакате красный паук в каске красноармейца оседлал земной шар, под картинкой - подписи "Большевизм" и "Большое антибольшевистское шоу".

Фото: twitter.com/RusEmbUSA

От себя в российском посольстве написали: "Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" в исполнении официального представителя Госдепартамента".

Напомним, власти США 26 марта объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Всего Штаты должны покинуть 60 человек: 48 сотрудников посольства и 12 - российской миссии при ООН. Кроме того, закрывается генконсульство в Сиэтле.

США продолжают подозревать Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Расследование по этому поводу ведут независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса США. В феврале спецпрокурор обвинил во вмешательстве в выборы 13 россиян, но об их связях с властями России не сообщил.

Москва отвергает все обвинения, отмечая, что они "абсолютно голословные".

Как сообщала "Страна", посол США в Москве признался, что Вашингтон хочет встречи Трампа и Путина.