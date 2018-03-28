Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал итальянские клубы "Фиорентину" и "Сампдорию".

Об этом рассказал скаут "Ливорно" Алекс Великих порталу Footboom.

"Фиорентина" и "Сампдория" очень внимательно следят за рынком молодых и прогрессирующих игроков. Это команды, которые готовы вложиться в трансферы на перспективу, взяв талантливого футболиста в нужное время за адекватные деньги, а затем перепродав его по истечении определенного времени. Думаю, в случае с Цыганковым оба клуба не смогут его приобрести за ту сумму, которую хотят. Подчеркну, что удачное выступление Виктора в матче с "Лацио" подняло его стоимость на 2 млн евро минимум, а то и выше", - сказал Великих.

Напомним, Цыганков в 2018 году набрал великолепную форму, в 7 матчах забив 5 голов и сделав 4 ассиста.

Ранее "Страна" сообщала, что Виктор Цыганков вошел в список лучших 19-летних футболистов Европы 2017 года.

Также 19-летний полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков побил рекорд, которому более 50 лет.