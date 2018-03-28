Украинский школьник Владислав Клименко стал чемпионом мира по авиамоделированию.

Об этом сообщает департамент образования и науки Днепропетровской ОГА.

Подросток из Марганца стал первым среди юниоров на чемпионате мира по свободнолетающим авиамоделям для закрытых помещений.

Чемпионат мира прошел в США. На нем собственные модели представили почти полсотни участников из 14 стран.

За Украину выступили три спортсмена. Все они из Днепропетровской области. Они принимали участие в двух категориях - юниоры и спортсмены старше 18 лет. Владислав Клименко стал первым среди юниоров, а в общем зачете сборная Украины заняла на чемпионате мира четвертое место. Это самый результативный показатель в данной дисциплине за всю историю Украины.

Первые три места достались командам из США, Румынии и Великобритании. Их средний возраст - 44 года.

Украинская команда стала самой молодой на соревновании. Средний возраст спортсменов - 17,9 лет.

Напомним, что 15-летний киевлянин Кирилл Шевченко получил звание международного гроссмейстера и стал самым молодым обладателем этого титула в Европе и вторым в мире.

Как сообщала "Страна", выпускник школы в Кировоградской области Самуил Кругляк добился огромного успеха на Олимпиаде гениев в США, предложив дешевый способ добычи электроэнергии.