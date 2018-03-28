Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области, снял с должностей своего заместителя и начальника департамента внутренней политики из-за пожара в торговом центре Кемерово.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сняты с должностей заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, а Лопатиной - ее заместитель Валентина Назимок.

Во вторник 27 марта на центральной площади города Кемерово прошел стихийный митинг. Со стороны властей в митинге принимали участие заместители губернатора Владимир Чернов и Сергей Цивилев. Губернатор области Аман Тулеев не приехал на митинг, как пояснили его заместители, глава региона отдельно встретится с родственниками погибших.

На стихийном митинге звучали требования провести честное расследование обстоятельств произошедшего, а также призывы к отставке Тулеева. Его заместитель Сергей Цивилев встал на колени перед собравшимися на площади Советов в Кемерове, попросив прощения у близких погибших. Другой вице-губернатор региона Владимир Чернов затем заявил, что на акции было много провокаторов, действия которых были направлены на дискредитацию властей.

Вопрос об отставке Тулеева также был задан президенту РФ Владимиру Путину, который 27 марта встретился с инициативной группой граждан в Кемерове. Он заявил, что "прямо сейчас не будут назначать виновных", сначала свою работу должны выполнить следователи.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. По данным МЧС, погибло 64 человека.

Ранее "Страна" сообщала, что следком России обвинил украинского пранкера в распространении слухов о 300 погибших в Кемерово.

Также после трагедии в Кемерово в киевском "Дрим Тауне" устроили учебный пожар.