Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что среди высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки, но их немного. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В числе сотрудников МИД есть и офицеры нашей службы", - сказал Нарышкин.

По его словам, они обеспечивали безопасность российских посольств.

Как сообщала "Страна", глава МИД России Лавров назвал высылку дипломатов хамством и пообещал ответ.

Напомним также, что Вашингтон изъявил желание продолжить диалог с Россией по таким ключевым темам, как Украина и КНДР. Кроме того, по словам посла США в Москве Джона Хантсмана, они готовы к проведению встречи с представителями России по рассмотрению возможности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).