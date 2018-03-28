В среду, 28 марта, после трагедии в торговом центре Кемерово, премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение проверить все школы, детсады, больницы, магазины и все места скопления людей на предмет пожарной безопасности.

Об этом он заявил во время открытия сегодняшнего заседания правительства.

"В Кемерово произошла страшная трагедия, погибли абсолютно невинные люди, в результате пожара. И самое страшное, что в этом пожаре погибли дети. Очень жаль... Мы знаем, насколько это ужасная боль. Я бы хотел выразить соболезнования всем родным и близким. Очень жаль, что дети были на киносеансе и их просто не смогли эвакуировать, когда это произошло. Это просто ужасно. Мы помним трагедию детского лагеря в Одессе. Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло", - сказал премьер-министр и дал поручение правительству и профильным министерствам начать масштабную проверку, школ, детских садов, ТРЦ, кинотеатров и всех мест массового пребывания людей.

Напомним, что утром 28 марта в ТРЦ "Дрим таун" в Киеве провели учебный пожар после трагедии в торговом центре Кемерово, которая унесла жизни 64 человек.

Также в ГосЧС Украины ранее заявили, что проверяют все ТРЦ по утвержденному заранее графику.